Волатильность рубля обусловила незначительный рост стоимости трески и пикши

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, за прошедший период, с 23 по 29 марта текущего года, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала разнонаправленные тренды.

Розничные цены стабильны. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 17 по 23 марта не изменился.

На северо-западе снизились цены на атлантическую сельдь и скумбрию – на 1,4%, до 72 рублей и 141 рубля за килограмм, под влиянием ослабления спроса со стороны переработчиков. Волатильность рубля обусловила незначительное укрепление стоимости трески и пикши – на 1,2% и 0,6%, до 248 рублей и 179 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.