Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 12:50
Волатильность рубля обусловила незначительный рост стоимости трески и пикши
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, за прошедший период, с 23 по 29 марта текущего года, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала разнонаправленные тренды.
Розничные цены стабильны. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 17 по 23 марта не изменился.
На северо-западе снизились цены на атлантическую сельдь и скумбрию – на 1,4%, до 72 рублей и 141 рубля за килограмм, под влиянием ослабления спроса со стороны переработчиков. Волатильность рубля обусловила незначительное укрепление стоимости трески и пикши – на 1,2% и 0,6%, до 248 рублей и 179 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.
Комментарии
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Последние комментарии
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
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