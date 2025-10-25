Волейболисты из ЗАТО Александровск – победители Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялся финальный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по волейболу.

За победу боролись четыре команды, ставшие лучшими по итогам дивизионного этапа, – школа №266 из ЗАТО Александровск, гимназия №1 из Мурманска, школа №7 из ЗАТО Североморск и школа №3 из Никеля.

Победителем финального этапа Кубка губернатора Мурманской области стала команда школы №266 из ЗАТО Александровск. Волейболисты получила право представлять регион на финале Всероссийского фестиваля детского дворового волейбола 4*4, который пройдёт в Москве с 5 по 8 ноября.

Серебряные медали завоевала волейбольная команда школы №7 из ЗАТО г. Североморск. Бронзовые награды достались учащимся гимназии №1 из Мурманска.

Помимо медалей, все команды получили грамоты, памятные сувениры и спортивный инвентарь для волейбола.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Юные северяне также состязаются в баскетболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона Андрея Чибиса с целью активизации работы школьных спортивных клубов в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555931/#&gid=1&pid=5