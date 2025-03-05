Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока

Увеличению турпотока больше всего обрадуются в Волгограде, Омске и Уфе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов. Каждый третий москвич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей.

Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%): «Транспорт перегружен, на дорогах постоянные пробки».

По сравнению с 2022 годом жители практически всех регионов стали более гостеприимными. Особенно это заметно в Омске (заинтересованных в увеличении турпотока стало больше на 20 процентных пунктов), Перми (на 17 п.п.), Воронеже (на 11 п.п.), Уфе (на 10 п.п.), Казани (на 9 п.п.), а также в Волгограде и Челябинске (плюс по 8 п.п.).

Время проведения опроса: 18 января — 28 февраля 2025 года.