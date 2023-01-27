«Волна многошумного моря»: в областной научной библиотеке представят новую книгу мурманского писателя Бориса Блинова

При поддержке губернаторского гранта для писателей вышла в свет новая книга мурманского писателя Бориса Блинова «Волна многошумного моря».

Борис Николаевич — один из тех, кто стоял у истоков создания Мурманской писательской организации в 1978 году, автор более 10 книг прозы, главный редактор «Культурологического альманаха АСТЭС». В новой книге писателя впервые под одной обложкой собраны и объединены общим замыслом восемь морских повестей и рассказов, которые публиковались в разных изданиях, начиная с 70-х годов прошлого века. Книга открывается повестью «Последний бич», напечатанной ещё в начале 90-х годов и получившей высокую оценку в критике.

Современный пароход с его сложным техническим устройством – тема второй повести «Судовая роль». Её дополняет «Камбузная жизнь», которая написана от первого лица шеф-повара парохода, идущего в Японию, и этот путь вместе с обратной дорогой превращается в кругосветку. Послесловие к сборнику написала кандидат филологических наук Марина Валентиновна Наумлюк.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, широкой публике книгу представит сам автор, презентация пройдёт 28 января в 15.00 в зале «Русская Арктика» областной научной библиотеки. Поздравить литератора придут друзья, коллеги, поклонники и ценители художественного слова. Книга издана при поддержке гранта на издание произведений писателей региона, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264497%2Falbum-139605315_00%2Frev