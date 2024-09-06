Волны тепла в Антарктике свидетельствуют о глобальных изменениях климата – ААНИИ

Участившиеся волны тепла в Антарктике и рекордные повышения температуры являются свидетельством глобальных климатических изменений, считаю учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как пишет vk.com/arcticandantarctic, с 1957 года по настоящее время среднее повышение температуры на материке составило около 0,05°С, то есть находится на уровне измерительной погрешности. При этом Западная Антарктида нагревалась более чем на 0,1°С за десятилетие, а открытая часть Антарктического полуострова с середины ХХ века потеплела на 3°С. В то же время Восточная Антарктида до недавнего времени переживала похолодание.

В последние несколько лет в Антарктиде происходит учащение беспрецедентных волн тепла.

«Мониторинг температуры в глобальном масштабе и в отдельных частях земного шара чрезвычайно важен, поскольку именно температурные аномалии являются одним из важнейших индикаторов изменения климата. Участившиеся волны тепла в Антарктике и рекордные повышения температуры являются свидетельством глобальных климатических изменений. В частности, одна из причин антарктических волн тепла кроется в ранее не наблюдавшихся проникновениях в атмосферу над Антарктикой огромных масс тёплого, влажного воздуха из более низких широт, включая Австралию, вглубь материка. Однако полная картина происходящих изменений в атмосфере Антарктики остаётся до конца неясной. По-видимому, комплекс событий генерирует погружение тёплых воздушных течений вглубь Антарктического континента. К таким событиям можно отнести таяние ледников, граничащих с западным антарктическим ледяным щитом, аномалии характеристик течений Южного океана, а также другие метеорологические и океанографические аномалии», - рассказал заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Сергей Солдатенко.

Напомним, недавно учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке планеты. На станции Восток в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал -34,2°С.