5 декабря в России и мире отмечали День добровольца и Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Этот праздник по праву считают своим представители волонтерского движения АО «Мурманский морской торговый порт» - те, кто после завершения своего рабочего дня идет и помогает людям, которые ждут этой помощи – больным, маломобильным и нуждающимся.

«В этой работе не бывает выходных, потому что, даже придя домой, наши волонтёры думают о том, что нужно сделать завтра, кому привезти продукты, какие обязанности выполнить. Этим надо жить. Волонтёр – это по велению сердца!», - говорит координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» возникло в 2018 году. За это время волонтёры приняли участие в различных благотворительных, экологических, патриотических акциях. Они проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах. В рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтеры ММТП оказывают поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозят врачей к пациентам и проводят термометрию в медицинских учреждениях. Волонтёры ММТП несколько раз становились призерами Всероссийских и международных конкурсов. Сейчас волонтёры-портовики работают в Мурманской областной клинической больнице имени П. А. Баяндина и в ТЦ «Плазма», где помогают передавать больным передачи от близких и работают в пункте вакцинации.

Коллектив АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляет всех добровольцев, для которых служение людям стало неотъемлемой частью жизни, и благодарит за то, что делают наш мир лучше!

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3877