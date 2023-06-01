Волонтёр дня: ко Дню защиты детей Леонид Якубович вместе с региональным Единым волонтёрским центром организовали праздник в Островном

Единый волонтёрский центр Мурманской области провёл благотворительную акцию-сюрприз для детей из отдалённых населённых пунктов в честь Дня защиты детей.

В честь Дня защиты детей народный артист России Леонид Якубович вместе с Единым волонтёрским центром Мурманской области отправился в ЗАТО Островной. Гости на добровольческих началах провели праздничную программу-сюрприз в городском Доме культуры. С Днём защиты детей поздравили любимые анимационные герои – Чебурашка и Шапокляк, они устроили для ребят дружественные соревнования.

Сейчас в Островном проживают порядка 1500 человек, 150 из которых – дети. Организаторы отмечают, что планировали успеть приехать к ребятам и устроить праздник до того, как все они разъедутся на каникулы. Пятеро ребят, которые в этом году идут в первый класс получили в подарок рюкзаки к школе. Помогли организовать яркое торжество волонтёры культуры – сотрудники североморского ДК «Строитель».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проекты Единого волонтёрского центра, направленные на поддержку женщин и детей, охватывают все ЗАТО Мурманской области.

«Дарить частичку радости – это тоже большое дело. Мы впервые приехали в город Островной и видим, насколько здесь теплая отдача от людей. Уже не в первый раз убеждаемся, что чем дальше уезжаешь – тем искреннее тебя встречают. И мы очень рады, что в качестве волонтёра к нам сегодня присоединился Леонид Аркадьевич», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Для своих поклонников всех возрастов Леонид Якубович провёл творческую встречу. Жители Островного задали Леониду Аркадьевичу много вопросов о его карьере пилота, семье и работе на телевидении. Леонид Аркадьевич отметил, что ему нравится Север за покой, который он дарит, а также рассказал о восхищении легендарным летчиком Северного флота Тимуром Апакидзе и мастерством морских авиаторов. На вопрос одного из жителей о том, долго ли он думал над поездкой в Островной, Леонид Аркадьевич сказал, что не сомневался ни минуты.

«Когда-то один мудрец сказал: «Ты можешь многое брать, но наполнишь лишь ладони. А если будешь отдавать – наполнишь и сердце», - отметил Леонид Аркадьевич, рассказывая почему участвует в волонтёрских акциях.

В завершении Леонид Якубович подарил всем желающим свои книги стихов «День всего на свете».

Фото: https://gov-murman.ru