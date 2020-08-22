Волонтёрам флотской столицы предоставили право поднять флаг России на мысе Алыш

Торжественное мероприятие началось с митинга. Говорили об истории праздника, значении цветов российского флага. Всё это сегодняшнему поколению необходимо знать.

- Для Североморска этот праздник важен. История флага говорит о том, что все победы, которые одерживаются вооружёнными силами, нашими войнами с петровских времён, они были под флагом триколор - символом свободы, защиты Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет на подвиги и свершения, помогает добиваться высот в науке, культуре, спорте и других сферах жизни. Мы гордимся своим флагом, - сказал председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

Алыш – одна из самых высоких точек Североморска. И именно здесь установлен 25-метровый флагшток, на котором в особые даты поднимаются флаги. В этом году главными участниками церемонии стали добровольцы.

- 2020 год – непростой год, но, сплотившись, мы ещё раз доказали, что все задачи нам по плечу. Неравнодушные люди, а прежде всего, молодёжь – вышла на передовую и оказала помощь и поддержку нашему старшему поколению в период пандемии. Сегодня, в этот особый праздничный день, право поднять флаг предоставлено нашим волонтёрам, активистам, которые заразили своим примером и повели за собой - Виктору Мясникову, Ольге Гладенко, Евгению Карпову и Анне Палканиной, - отметила руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

- Я патриот своей страны, я люблю свою Родину, свой город и делаю всё, чтобы жить в нём было лучше. Сегодняшняя церемония была трогательной и волнительной для меня. Наверное, это итог моей волонтёрской деятельности, моей работы на благо людей, - рассказала Ольга Гладенко.

- Пандемия нас сплотила, мы все – часть единого волонтёрского центра Мурманской области. Вместе продолжаем работать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Конечно, очень приятно, что нас пригласили принять участие в этом мероприятии. Поднимать флаг России – почётно и очень ответственно, - поделился впечатлениями Евгений Карпов.