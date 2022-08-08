Волонтёром культуры стать просто

В центре добровольческих инициатив «Наше дело» областной детско-юношеской библиотеке прошёл мастер-класс о добровольчестве в сфере культуры.

«Я решил стать волонтёром, но что для этого мне нужно?», - таким вопросом задается каждый человек, желающий вступить в добровольческое движение.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, стать волонтёром может любой желающий, но те, кто не достиг 18-летнего возраста, должен предоставить разрешение от родителей в письменном виде. А ещё у волонтёров есть специальный документ – волонтёрская книжка. Эти и многие другие тонкости участники разобрали на обучающем занятии.

Опытные волонтёры помогли юным добровольцам проработать основные страхи новичков. Многие не знают, как получить волонтёрскую книжку, боятся больших групп незнакомых людей, у ребят нет специального образования для медицинской и психологической помощи, кто-то боится, что у них не будет свободного времени во время учебы.

На мастер-классе ребята пришли к выводу, что не стоит бояться начинать что-то новое, развиваться, выходить из зоны комфорта. Все остальное приобретается в процессе: знания, навыки, информация, а более опытные добровольцы, если что, всегда подскажут и помогут.

Мастер-класс прошёл в рамках проекта «Интеллект добра».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262453%2Falbum-139605315_00%2Frev