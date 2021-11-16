Волонтёров ММТП отметили на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел»

Состоялся седьмой по счёту Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел», организаторами которого являются Ассоциация менеджеров и национальный Совет по корпоративному волонтёрству. Второй год в конкурсе принимает участие АО «Мурманский морской торговый порт».

Задача конкурса – выявлять передовой опыт и наиболее успешные модели корпоративного волонтёрства. И если в прошлом году Мурманский морской торговый порт получил награду в номинации «Герой из бизнеса», то на этот раз портовиков отметили в номинации «Навыковое волонтёрство» - это вид волонтёрской деятельности, при которой используются профессиональные навыки сотрудников, за которые обычно взимается плата. Так, волонтёры ММТП проводят профориентационную работу со школьниками и студентами города и области, чтобы вовлечь ребят в портовую деятельность и сформировать кадровый резерв молодых специалистов с перспективой трудоустройства на градообразующее предприятие.

«Мы рады, что волонтёрскую работу портовиков отмечают на всероссийском уровне уже второй год подряд. Для нас это стимул двигаться вперед и помогать ещё большему количеству северян!», - поделилась начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время удалось принять участие во множестве благотворительных акций, портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтёры ММТП оказывают поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозят врачей к пациентам и проводят термометрию в медицинских учреждениях.