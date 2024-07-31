Волонтёров приглашают на уборку «пластиковой бухты» вблизи посёлка Сафоново
11 августа на побережье вблизи посёлка Сафоново состоится субботник.
Команда учёных Биологического факультета МГУ (г. Москва), МРОО «За безопасность окружающей среды» (г. Мурманск), Центральная детская библиотека имени С. Михалкова и Сектор молодёжной политики и спорта, г.Североморск приглашают волонтёров 18+ присоединиться.
Уборка состоится 11 августа в 11.00 на побережье вблизи п.г.т. Сафоново. Координаты по «Яндекс-навигатору» https://yandex.by/navi/?ll=33.291632%2C69.112230&mode=search&sll=33.294221%2C69.072004&text=69.072004%2C33.294221&z=9.66 (69.072004N, 33.294221E)
Задача: очистить одну из самых загрязненных бухт Кольского полуострова от пластика, выделить полезные фракции для дальнейшей переработки в «ЭкоСистемСервис» и помочь учёным в аналитической работе.
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66a238552530c203f91dfad5/
После взвешивания собранных отходов - объявление победителей и вручение призов.
Справки по телефонам: +7 926 897 8914, +7 981 300 9110.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/16332-vblizi-poselka-safonovo-proydet-uborka-plastikovoy-buhty/