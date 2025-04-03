Волонтёрская организация «Рокот 51» объединила людей для оказания помощи нашим бойцам в зоне СВО

«Рокот 51» принял участие в разработке и изготовили первую, мелкосерийную промышленную партию пулемётных коробов, при этом пулемётные ленты закупают и испытывают от различных производителей.

С начала действия СВО «Рокот 51» занимается изготовлением специальных вещей для наших бойцов: маскировочных сетей, окопных свечей, тактических носилок. Ими открыто собственное швейное производство, разрабатываются новые элементы маскировки и многое другое.

У организации есть собственная разработка по пошиву подсумок, в состав которого входят тактические носилки и эвакуационная стропа. Она была разработана совместно с военными медиками и штурмовиками. После передачи на линию боевого соприкосновения разработка была высоко оценена бойцами.

«Рокот 51» принял участие в разработке и изготовили первую, мелкосерийную промышленную партию пулемётных коробов, при этом пулемётные ленты закупают и испытывают от различных производителей.

Образцы прошедшие испытания в войсках в последующем отправляют в зону СВО. Организация в скором времени планирует открыть новое направление в производстве, будут делать печки из старых огнетушителей. Но сначала проведут испытания и только после этого они поедут к нашим ребятам.

Народный фронт в Мурманской области поддерживает все волонтёрские организации, которые оказывают помощь бойцам, выполняющих священный долг по защите нашей Родины.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Народного фронта в Мурманской области.