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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 17:00

Волонтёрские инициативы получат дополнительную грантовую поддержку из областного бюджета

В бюджет Мурманской области будут заложены средства на грантовую поддержку волонтёрских инициатив, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе встречи с заполярными финалистами всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

В финал конкурса от Мурманской области прошли апатитчанин Иван Канцарин, директор АНО «Центр экологической активности «Уборочка51» и 15-летняя мурманчанка Полина Христинченко – автор проекта помощи бездомным животным «Помоги младшему другу».

ЦЭА «Уборочка51» был создан в Апатитах в 2014 году. Волонтёры организуют субботники по уборке прилегающих к городу природных территорий – излюбленных мест отдыха горожан, ведут экологическую пропаганду. На сегодняшний день команда проекта насчитывает более 300 добровольцев.

С проектом «Помоги младшему другу» Полина Христинченко заняла четвёртое место во всероссийском конкурсе в возрастной категории 14-18 лет и выиграла грант в 100 тыс. рублей. Зоозащитный проект ориентирован на школьников. Ребят знакомят с руководителями и волонтерами городских групп помощи животным, вовлекают в акции по сбору кормов, проведение «добрых уроков» в своих школах, акции в поддержку организаций помощи животным и участие в благотворительных мероприятиях. В постоянной команде 17 юных добровольцев и двое педагогов-координаторов.

«Спасибо за то, что вы делаете! На вашем примере воспитываются люди. К сожалению, очень многие настроены иждивенчески и считают, что все им всё должны, не пытаясь сделать ничего полезного. А благодаря вам становится очевидно, что вне зависимости от возраста и прочего можно добиваться результата и приносить пользу Родине, изменять жизнь к лучшему», – сказал, обращаясь к гостям, Андрей Чибис.

Главной темой разговора с финалистами добровольческого конкурса стали возможные меры поддержки волонтёров со стороны региональной власти. По словам Полины Христинченко, мурманским зоозащитникам в основном необходима помощь в распространении информации, с остальным юные друзья животных справляются сами. В свою очередь, апатитские экоактивисты нуждаются в финансовой поддержке для организации мероприятий и развития движения до регионального уровня.

По итогам разговора Андрей Чибис дал заместителю губернатора Елене Дягилевой поручение при внесении поправок в бюджет области заложить в расходную часть средства на грантовую поддержку добровольческих инициатив.

«Чтобы ребята, которые занимаются социально значимыми функциями, будь то уборка, помощь животным или забота о нуждающихся в поддержке людях, могли на свой проект получить не только президентский грант, но и у нас на региональном уровне была грантовая поддержка добровольческого движения. Пусть небольшие гранты, но, чтобы 10-15 команд могли их получить. Мы это сделаем», – подытожил глава региона.

В финале встречи Полине Христинченко и Ивану Канцарину были вручены Благодарственные письма губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ежегодный всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится с 2010 года и входит в состав платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нём могут принимать все желающие в возрасте от 8 лет. Победители получают гранты до 2 млн. рублей на реализацию своих проектов. Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет могут претендовать на получение гранта до 500 тысяч рублей. Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтёрских центров.

 

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