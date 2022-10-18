«Волонтёрский десант» снова высадился на «арктическом пляже» в минувшее воскресенье

Около 100 неравнодушных северян, среди которых волонтёры федерального проекта «Чистая Арктика», Единого волонтёрского центра Мурманской области, регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, регионального комитета молодёжной политики, областного Ресурсного центра добровольчества, корпоративные волонтёры Мурманского морского торгового порта, «АтомЭнергоСбыта», МАГУ, молодёжного парламента и мурманского Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Единовременная санитарная очистка территории по системе раздельного сбора мусора проходила в районе бесхозной территории на земельном участке в Первомайском административном районе города Мурманска, в районе ул. Подгорной. Локация выбрана не случайно. «Арктический пляж» уже давно пользуется вниманием у горожан и гостей города. На берегу Кольского залива ещё в прошлом году силами единого волонтерского центра и корпоративных волонтеров установлены арт-объекты в виде лодок, а также качели и скамейки для отдыха.

Завершение серии арктических уборок этого года сопровождалось символическим награждением корпоративных волонтёров от Мурманского морского торгового порта.

«Чистая Арктика» – комплексная программа по очистке арктических территорий от загрязнений, образовавшихся в результате освоения Арктики во времена СССР, реализуется с июля 2021 года.

Проект осуществляется при поддержке управления Президента Российской Федерации по общественным проектам и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На первом этапе состоялись экспедиции в регионы арктической зоны РФ, участие в очищении Арктики приняли 2200 волонтёров, вывезено более 1500 тонн отходов. В этом году старт второго этапа был объявлен в Мурманске 28 мая. Волонтёров проекта по видеосвязи приветствовал Президент России Владимир Путин. Мероприятия по уборке прошли в Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае, Республике Карелии, сообщает региональный комитет молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru