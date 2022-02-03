Волонтёрский отряд АО «ММТП» помогает землякам в детской больнице

Активисты Волонтёрского отряда и Этического комитета АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают активное участие в работе Единого волонтёрского центра Мурманской области. Новая точка на карте их добрых дел – Мурманская областная детская клиническая больница.

После работы и в выходные дни они приходят туда, чтобы помогать персоналу лечебного учреждения. Прежде всего, речь идёт о передаче посылок, которые приносят детям родные и близкие. В условиях пандемии этот процесс связан с соблюдением определенных требований. Добровольные помощники из Мурманского морского торгового порта разносят посылки по палатам.

Сменный начальник складского хозяйства Грузового района №1 АО «ММТП» Ирина Саутина присоединилась к волонтёрскому движению совсем недавно, в январе 2022 года. Как говорит Ирина, это было веление сердца, а ещё сыграл свою роль пример опытных портовиков-волонтёров.

«Я попробовала себя в качестве волонтёра ещё в декабре, когда работала на прививочном пункте. Почувствовала, что это моё. В январе официально вступила в ряды Волонтёрского отряда АО «ММТП». Главное в этой работе – наличие свободного времени и желание, и уже, выполняя свои обязанности, испытываешь чувство радости от того, что приносишь пользу», - говорит Ирина Саутина.

Рядом с Ириной – её коллеги: кладовщик складской группы Грузового района №2 Елена Петрова, грузчик укрупненной комплексной бригады №13 Грузового района №2 Артур Юдин, кладовщик складской группы Грузового района №1 Мария Головкина. Мария участвует в волонтёрском движении уже четвертый год. Ещё недавно она была лидером волонтёрского движения Мурманского индустриального колледжа. Придя в Мурманский морской торговый порт, продолжила эту работу на предприятии, где действует свой Волонтёрский отряд.

«Тяжело, когда видишь детей в реанимации. Тем важнее понимать, что можешь помочь им - доставить радость, которая им так нужна», - говорит Мария Головкина.

Координатор волонтёрского движения в АО «Мурманский морской торговый порт» Елена Малашевская говорит, что с каждым годом всё больше портовиков хотят присоединиться к добровольческому движению. В течение последних месяцев в отряд пришло сразу несколько работников бригады №29 Грузового района №1 АО «ММТП»: Александр Енюхин, Артём Тимонин, Александр Антипин, Артём Тулин.

«Многие из них не только трудятся в порту в соответствии со своим рабочим графиком, но ещё плюс к этому учатся по вечерам и уже после этого заступают на волонтёрскую вахту. Такое отношение к делу, к людям, готовность нести добро вызывают искреннее профессиональное и человеческое уважение», - сказала Елена Малашевская.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время его активисты приняли участие во множестве благотворительных акциях. Портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах. В рамках субботников они помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Сейчас, в период пандемии, продолжают оказывать помощь медицинским работникам. Волонтёры-портовики были отмечены во Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел» в 2020 и 2021 годах.

Представители Волонтёрского отряда и Этического комитета АО «Мурманский морской торговый порт» напоминают, что двери добровольческого движения открыты для всех, кто стремится приносить пользу ближним и готов делать это по велению сердца. Ознакомиться с деятельностью Волонтёрского отряда АО «ММТП» и обратиться к его активистам можно с помощью страницы движения «ВКонтакте» Волонтёрский отряд АО «ММТП» (vk.com).

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247818%2Fwall-149919532_2353