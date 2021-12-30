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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 15:45

Волонтёрский отряд и портовики помогли нуждающимся в канун Нового года

В период новогодних праздников активисты Волонтёрского отряда и Этического комитета АО «Мурманский морской торговый порт» провели и приняли участие в цикле акций, смысл которых заключался в том, чтобы поделиться новогодним настроением и помочь людям, которые в этом нуждаются.

По традиции члены волонтерского движения Мурманского морского торгового порта пришли в гости к воспитанникам ГОБУЗ «Мурманский областной дом ребёнка», специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Они принесли детям новые игрушки, книги и сладости, которые были приобретены на добровольные пожертвования работников АО «ММТП».

«Искренне благодарю всех коллег, кто откликнулся на наш призыв и передавал деньги, продукты и вещи. Общими усилиями мы смогли создать праздник тем, кому он особенно нужен», - сказала куратор волонтерского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Также волонтёры АО «ММТП» подарили праздник подопечным Центра защиты материнства «Колыбель» и северянам из «Отделения помощи женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации г. Мурманск». А в рамках инициативы Единого волонтёрского центра они приняли участие в акции «Новый год – в каждый дом», благодаря которой Деды Морозы и Снегурочки отправились в путешествие по всей Мурманской области, чтобы подарить праздник ребятам, вынужденным встречать Новый год в больничных палатах и в домах-интернатах.

В знак высокой оценки проделанной работы в адрес исполнительного директора АО «ММТП» Алексея Рыкованова и всех портовиков пришли благодарственные письма и поздравления от подшефных учреждений и организаций.

«Поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в сказку – дорого стоит. Наш коллектив желает Вам и всему Вашему коллективу безграничного счастья, крепкого здоровья и успехов во всем!» - отметил директор ГОБУЗ «Мурманский областной дом ребёнка», специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» Альфред Татаркулов.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время удалось принять участие во множестве благотворительных акций: портовики-волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории, оказывали помощь медицинским работникам в период пандемии. Волонтёры-портовики были отмечены во Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел» в 2020 и 2021 годах.

 

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3895

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