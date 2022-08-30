Волонтёрский отряд ММТП помог подготовить территорию гимназии №8 ко Дню знаний

Уже совсем скоро юные северяне вновь придут в образовательные заведения, где начнётся новый учебный год. Чтобы торжественная линейка в честь Дня знаний прошла торжественно и красиво, к зданию мурманской гимназии №8 накануне отправился волонтёрский отряд Мурманского морского торгового порта. Вместе со своими детьми волонтёры помогали убирать тротуары и зелёную зону рядом с учебным заведением.

«Начинать всегда нужно с себя. Поэтому своим примером мы стараемся показать окружающим, как нужно заботиться об окружающей среде. Особенно если речь идёт о подрастающем поколении – школьники должны играть и учиться в чистоте и порядке. А мы им в этом поможем», - подчеркнула координатор волонтерского движения АО «ММТП» Елена Малашевская.

Напомним, волонтёрский отряд ММТП регулярно помогает в реализации добрых дел и принимает участие в различных акциях. Так, недавно портовики участвовали в эко-субботнике на берегах Ура-Губы. До этого они привели в порядок территорию рядом с родником «Фадеев Ручей» в Мурманске. Волонтёрский отряд неоднократно принимал участие в международной акции «Сад памяти». А с момента начала пандемии волонтёры АО «ММТП» приходили в Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина, где оказывали необходимую помощь медицинским работникам, на личном транспорте развозили врачей к пациентам, а также проводили термометрию в медицинских учреждениях города. На счету волонтёрского отряда АО «ММТП» не одна сотня добрых дел.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249813%2Fwall-149919532_2717