Более 900 культурно-массовых мероприятий пройдут в Мурманской области в рамках новогодней кампанииВ ЗАТО г. Североморск проходят съёмки военной драмы «Истребители»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.25 17:00

Волонтёрское движение МАУ «Молодёжь51» поддержало акцию «Белая ленточка»

На прошлой неделе в Мурманске прошла международная акция «Белая ленточка». Мероприятие было организовано центром развития волонтёрского движения МАУ «Молодёжь51».

Главная цель акции — напомнить о важности уважения и равного отношения к каждому, а также сформировать культуру взаимопомощи и вовлечённости.

Неравнодушным мурманчанам во время акции волонтёры «Молодёжь51» раздавали белые ленточки — символ солидарности и поддержки людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает администрация города Мурманска, продолжится акция 3 декабря, в Международный день инвалидов, на всех площадках МАУ МП «Молодёжь51»:

— молодёжное пространство «СОПКИ» Молодёжный центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);

— молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);

— молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);

— Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10а);

— Центр психологической помощи молодёжи (пер. Якорный, 10);

— ДОБРО. Центр развития волонтёрского движения (ул. Ломоносова, 17/1);

— Молодежный спортивный центр (ул. Виктора Миронова, 8);

— Центр креативного развития молодёжи (ул. Шабалина, 39);

— Молодёжный центр профилактики (пр. Ледокольный, 7).

Порой люди с инвалидностью сталкиваются с одиночеством и непониманием, важно помочь им почувствовать себя нужными, ценными и уважаемыми, считают организаторы акции.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31402&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 49 копеек, доллар потерял почти 24 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»