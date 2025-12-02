Волонтёрское движение МАУ «Молодёжь51» поддержало акцию «Белая ленточка»

На прошлой неделе в Мурманске прошла международная акция «Белая ленточка». Мероприятие было организовано центром развития волонтёрского движения МАУ «Молодёжь51».

Главная цель акции — напомнить о важности уважения и равного отношения к каждому, а также сформировать культуру взаимопомощи и вовлечённости.

Неравнодушным мурманчанам во время акции волонтёры «Молодёжь51» раздавали белые ленточки — символ солидарности и поддержки людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает администрация города Мурманска, продолжится акция 3 декабря, в Международный день инвалидов, на всех площадках МАУ МП «Молодёжь51»:

— молодёжное пространство «СОПКИ» Молодёжный центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);

— молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);

— молодёжное пространство «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);

— Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10а);

— Центр психологической помощи молодёжи (пер. Якорный, 10);

— ДОБРО. Центр развития волонтёрского движения (ул. Ломоносова, 17/1);

— Молодежный спортивный центр (ул. Виктора Миронова, 8);

— Центр креативного развития молодёжи (ул. Шабалина, 39);

— Молодёжный центр профилактики (пр. Ледокольный, 7).

Порой люди с инвалидностью сталкиваются с одиночеством и непониманием, важно помочь им почувствовать себя нужными, ценными и уважаемыми, считают организаторы акции.

