Волонтёрство объединяет

У волонтёрского отряда АО «ММТП» появились надёжные друзья – представители волонтёрского движения гимназии №8 г. Мурманска.

АО «Мурманский морской торговый порт» шефствует над учебным заведением начиная с 2016 года. Здесь по инициативе портовиков был открыт первый с России транспортно-логистический класс. Все эти годы гимназисты и педагоги принимали активное участие в социальных акциях и проектах предприятия.

Как рассказала заместитель директора гимназии №8 г. Мурманск Елена Вощук, новый этап в этой работе начался минувшей весной, когда гимназисты вместе с портовиками приняли участие в акции, посвящённой Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры, помогали наводить порядок после зимы у памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в канун нового учебного года волонтёрский отряд АО «ММТП» помог провести уборку территории рядом с гимназией. К портовикам присоединились родители гимназистов, педагоги и сами дети.

«Мы поняли, что по сути являемся одной командой неравнодушных людей. И естественным образом волонтерское движение гимназии, можно сказать, стало частью волонтерского движения портовиков», - отметила Елена Вощук.

Подтверждение тому - участие учащихся и педагогов гимназии №8 во всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология». Ребята помогали высаживать деревья, за что получили благодарность организаторов.

«Это здорово, что нынешние юноши и девушки готовы в своё свободное время участвовать в волонтёрском движении – приносить пользу людям и менять мир в лучшую сторону. Безусловно, сотрудничество волонтёров АО ММТП» и гимназии №8 будет продолжено. Общими усилиями мы сможем сделать ещё больше добрых дел!», - сказала координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Елена Малашевская.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249978%2Fwall-149919532_2740