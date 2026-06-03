Волонтёрство в Мурманской области выходит на новый уровень: в регионе определили официальный ресурсный центр добровольчества

В Мурманской области сделан важный шаг в развитии добровольческого движения. Заместитель губернатора Оксана Демченко утвердила Государственное автономное учреждение Мурманской области многофункциональный молодёжный центр «Молодая Арктика» в качестве регионального ресурсного центра добровольчества.

«Молодёжный центр «Молодая Арктика» – сердце нашего волонтёрского сообщества. Именно здесь идеи превращаются в реальные дела, а добрые инициативы получают поддержку. Сегодня в регионе уже более 36 тысяч человек присоединились к волонтерской деятельности, открыто 15 «Добро.Центров.»

Определение ресурсного центра – это значимый шаг для региона. Это значит, что помощь станет более системной, эффективной и доступной для всех, кто готов внести свой вклад в благополучие региона. Вместе мы меняем культуру отношения к ближнему и растим поколение, для которого помощь другому - норма жизни», – рассказала Оксана Демченко.

Закрепление статуса – логическое продолжение системной работы региона по реализации государственной молодёжной политики. Ресурсный центр станет «единым окном» для консолидации и всесторонней поддержки волонтёрских инициатив, ключевым звеном в вовлечении молодых жителей области в социально-экономическое, культурное и общественное развитие региона.

«Внедрение закона усиливает поддержку волонтерского движения. Главная цель – чтобы волонтеры по всей стране получали одинаково качественную поддержку, а ресурсные центры стали мощными опорными точками для развития гражданских инициатив на местах. Стандартизация в данном случае – это не бюрократия, а гарантия качества и стабильности для всего движения», – рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев.

Напомним, закон о закреплении ресурсных центров добровольчества в регионах принят в 2024 году. Он призван систематизировать поддержку волонтёрского движения по всей стране. Центры обязаны реализовывать не менее 7 направлений работы, что усиливает поддержку волонтёров на местах и помогает достичь национальной цели по вовлечению 45 процентов молодёжи в общественную деятельность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568782/#&gid=1&pid=1