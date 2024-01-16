Волонтёры акции «Новогоднее чудо» навестили юных пациентов Мурманской областной детской клинической больницы

Добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области передали 300 сладких наборов ребятам, которые провели новогодние праздники в Мурманской областной детской клинической больнице. Мероприятие ознаменовало завершение юбилейной акции «Новогоднее чудо», которая прошла в регионе в 15-й раз и объединила неравнодушных людей – северян и волонтёров, исполнивших заветные желания детей из социальных центров Кольского Заполярья.

В этом году исполнить детские желания помогли более 400 северян, некоторые из которых приобрели подарки сразу для нескольких ребята. Кроме того, юные северяне, проходящие лечение в Мурманской городской детской клинической больнице, получили сладкие наборы от розничной сети «Магнит».

«Для нашей компании уже стало хорошей традицией участие в акции «Новогоднее чудо». Подарить тепло и радость детям, которые находятся на лечении, особенно важно. Мы рады, что можем стать частью такого доброго мероприятия», – рассказал директор мурманского филиала розничной сети «Магнит» Антон Кузнецов.

В этом году осуществить задуманное и провести акцию «Новогоднее чудо» помогали более 40 волонтёров, которые прошли обучение с психологом по общению с детьми и подростками и совершили поездки в 17 социальных учреждений Мурманской области, чтобы обрадовать детей новогодними подарками.

«Мы рады, что завершающей точкой благотворительной акции «Новогоднее чудо» стала детская больница. Многие ребята, которые сейчас проходят лечение, провели в больнице все новогодние праздники. Наши волонтеры постарались не только подарить им вкусные подарки, но и окружить праздничной атмосферой. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто принял участие в акции –неравнодушных северян, волонтёров и партнёров, кто помогал создать новогоднее настроение ребятам», – отметила Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«Для детей сладкие подарки стали большим сюрпризом, и он удался. Конечно, они с воодушевлением и радостью его восприняли. В очередной раз продлить праздники и ощущение Нового года и чуда, когда вдруг, посреди рабочей недели, появляются волшебники, которые дарят эмоции и приятные подарки», – сказала Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в течение декабря в рамках акции северяне снимали открытки с пожеланиями детей из социальных центров Мурманской области на новогодних ёлках в ТРК «Плазма», фитнес-клубе «XFIT Мурманск» и универмаге «Волна» в Мурманске, покупали подарки и передавали их волонтёрам.

Фото: https://gov-murman.ru