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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.22 11:30

Волонтёры АО «ММТП» отмечены в проекте «Чистая Арктика» по итогам 2022 года

Волонтёры АО «Мурманский морской торговый порт» отмечены на церемонии закрытия второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика». Торжественная встреча прошла на атомном ледоколе-музее «Ленин».

Добрых слов были удостоены активные участники проекта «От родника до океана», который был инициирован региональным волонтерским центром и реализован в рамках «Чистой Арктики». Благодаря корпоративным волонтерам ведущих предприятий региона совместным усилиям было очищено и облагорожено десять популярных в Мурманске и области родников.

«Благодарим вас за активное участие в очистке арктического побережья от мусора в полевом сезоне 2022 года. Ваше внимание к вопросам экологии, забота об окружающей среде, поддержка социально-значимых мероприятий позволяют избавлять Арктическую зону от печального наследия прошлых лет и решать серьезные задачи в будущем. Команда проекта выражает искреннюю признательность за помощь словом и делом и уверена, что именно в таком взаимодействии общественности, руководства региона и бизнеса кроется секрет успеха важнейшего проекта – генеральной уборки Арктики», - отмечено в благодарственном письме в адрес представителей АО «ММТП» за подписями исполнительного директора АНО «Чистая Арктика» Ольги Гараевой и капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова.

Напомним, минувшим летом в рамках акции «От родника до океана» шестьдесят волонтёров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми сотрудников предприятия привели в порядок родник «Фадеев ручей», который расположен на улице Шабалина в Мурманске. Портовики не только очистили участок от мусора, но и установили красивый и удобный мостик, по которому северяне могут подходить к водному источнику. Кроме того, рядом с родником волонтеры АО «ММТП» установили скамейки и столик. Также там размещен QR-код, пройдя по которому можно узнать всю информацию о данном роднике – минеральный состав и время, когда из него безопасно набирать воду. Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поблагодарила корпоративных волонтеров, принявших участие этим летом в проекте по благоустройству родников.

«Благодаря сотрудничеству с федеральным проектом «Чистая Арктика» экологические акции Единого волонтёрского центра становятся масштабнее и интереснее. Символично, что генеральная уборка Арктики началась именно в Мурманске, здесь же и завершаем второй сезон проекта. Я очень рада поздравить всех участников», – сказала Евгения Чибис.

«Чистота начинается с каждого из нас! Поэтому, когда стало известно о проведении акции «От родника до океана», волонтёры Мурманского морского торгового порта активно присоединились к очистке и облагораживание одного из родников Мурманской области. Мы надеемся, что подобные проекты вдохновят и местных жителей сохранять и поддерживать чистоту природных источников нашего края», - отметила координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250288%2Fwall-149919532_2796

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