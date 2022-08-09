Волонтёры АО «ММТП» отмечены в региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Координатор волонтёрского движения АО «Мурманский морской торговый порт» Виктория Ильина заняла второе место в региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Помощь людям» с проектом корпоративного волонтёрства АО «ММТП» «Синергия добра».

Его цель – вовлечение сотрудников предприятия в добровольческую деятельность, объединение неравнодушных людей для помощи гражданам и некоммерческим объединениям, формирование активной общественной позиции, гражданских и этических качеств. Также важными задачами являются повышение мотивации добровольческого участия, воспитание у подрастающего поколения неравнодушия к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, формирование желания и готовности к оказанию помощи. Участниками «Синергии добра» являются работники АО «ММТП», члены их семей и друзья.

«Результат конкурса - эта оценка деятельности всего волонтёрского движения Мурманского морского торгового порта, готовности каждого его участника в своё личное время откликнуться на просьбу о помощи и оказать её тем, кто нуждается», - отметила Виктория Ильина.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время активистам удалось принять участие во множестве благотворительных акций. Портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, оказывали помощь малообеспеченным семьям, а также некоммерческим организациям, в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтёры АО «ММТП» оказывали поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозили врачей к пациентам и проводили термометрию в медицинских учреждениях. В числе наиболее значимых акций, в которых приняли участие волонтёры АО «ММТП», - праздник спорта и добра «Слушай сердцем», подготовка и проведение праздничных вечеров для ветеранов порта, поздравление ветеранов-портовиков с юбилеями на дому, участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и др. Совсем недавно представители предприятия приняли участие в акции «От родника до океана», в рамках которой шестьдесят волонтёров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми привели в порядок один из родников в Мурманске, а также - в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня».

«Важно, что с каждым годом растёт число работников Мурманского морского торгового порта, вовлеченных в корпоративное волонтёрство. В нём участвуют сами портовики, члены их семей, друзья. Активно приходит молодёжь, а это значит, что «Синергия добра» становится все более широкой», - сказала Виктория Ильина.

В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ приняли участие 89 проектов северян, направленных на улучшение качества жизни жителей Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249628%2Fwall-149919532_2677