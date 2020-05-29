Волонтёры АО «ММТП» приглашают высадить «Сад памяти»

Волонтёрский отряд Мурманского морского торгового порта приглашает всех желающих принять участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Для того чтобы стать участником акции необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти51.рф во вкладке «Стать волонтером» до 30 мая 2020 года!

Сотрудникам АО «ММТП», прошедшим регистрацию, необходимо оповестить куратора Волонтерская отряда – Елену Малашевскую по тел. +7-908-605-60-05.

В рамках проведения акции на территории Мурманской области планируется высадить деревья, а также восстановить военные обелиски, очистить скалы от вандальных надписей вдоль участка федеральной трассы «Кола» в районе от Мурманска до п. Никель. Проведение акции запланировано с 14 по 22 июня 2020 года. Участникам будет предоставлен трансфер, сухой паек, а также брендированные товары проекта.

Стоит отметить, что мурманские портовики регулярно принимают участие в экологических акциях, а также активно проводят мероприятия по озеленению территории города в летний период. В 2019 году усилиями портовиков было высажено порядка 370 новых деревьев, 300 кустов сирени, более 1300 саженцев декоративных кустарников и 2000 саженцев однолетних и многолетних цветов как на территории предприятия, так и в городских зеленых зонах.

Сад Памяти – международная акция, в рамках которой по территории всей страны планируется высадить 27 миллионов деревьев, как живой памятник, в память о каждом погибшем. Организаторами являются Экологический фонд Сибирского федерального университета и Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики». В регионе проект реализуется совместно с правительством Мурманской области и администрациями муниципальных образований.