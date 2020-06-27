Волонтёры АО «ММТП» приняли участие в акции «Сад Памяти»

Волонтёрский отряд Мурманского морского торгового порта принял участие в международной экологической акции «Сад Памяти». Добровольцы градообразующего предприятия высадили более 80 деревьев на территории памятного мемориала воинам 368-й Печенгской Краснознамённой стрелковой дивизии, который находится между поселками Спутник и Печенга.

Мурманские портовики проделали непростую работу - копать удавалось с трудом, ведь грунт на этой территории состоит из каменисто-песчаной смеси. Тем не менее, под каждое растение была выкопана 50-сантиметровая лунка. При этом участники акции отмечали тот факт, что советские солдаты в годы войны находились в крайне суровых условиях, ведь им приходилось рыть окопы глубиной в полтора метра на этой же земле.

В основном были высажены рябинник, жимолость, спирея иволистная, рябина, ива, ольховник. Несмотря на то, что не все растения произрастают на Мурманской земле, они хорошо адаптированы и подготовлены для нее, поскольку выращены в Полярном арктическом ботаническом саду-институте.

«Волонтерский отряд АО «ММТП» впервые принял участие в акции «Сад Памяти». Для нас крайне важно участвовать в подобных мероприятиях, ведь Мурманский морской торговый порт героически выдержал натиск врага в Великой Отечественной войне. Портовики помнят об этом и передают эту память из поколения в поколение. Каждое дерево было высажено нами с особой теплотой и гордостью в память о погибших в той страшной войне», - отметила куратор Волонтерского отряда АО «ММТП» Елена Малашевская.

Отдельные слова благодарности волонтеры Мурманского морского торгового порта выражают организаторам акции, которые предоставили портовикам трансфер и обеспечили необходимым инвентарем и питанием.

Стоит отметить, что сотрудники АО «ММТП» регулярно принимают участие в экологических акциях, а также активно проводят мероприятия по озеленению территории города в летний период. Недавно портовики провели традиционный «День сирени», высадив сотню новых саженцев Венгерской сирени, а также посадили 20 елей у регионального Центра социальной помощи семье и детям.

«Сад Памяти» – международная акция, в рамках которой по территории всей страны планируется высадить 27 миллионов деревьев, как живой памятник, в память о каждом погибшем. Организаторами являются Экологический фонд Сибирского федерального университета и Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики». В регионе проект реализуется совместно с правительством Мурманской области и администрациями муниципальных образований.