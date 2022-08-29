Волонтёры Центра добровольческих инициатив «Наше дело» создали праздничную фотозону, посвященную Дню знаний

Оформление фотозоны к 1 сентября стало доброй традицией. Это подарок всем причастным к этому особенному праздничному дню: педагогам, школьникам, студентам и их родителям.

Как сообщает vk.com/murmanculture, оформление фотозоны проходило с позитивным настроением, волонтёры делились своими воспоминаниями о прошедшем лете, планами на предстоящий учебный год. Работа получилось яркой, интересной, выразительной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает читателей сделать памятные фотоснимки на фоне праздничной стены.

Композиция выполнена в рамках проекта «Свободный художник».

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_19745&z=photo-139605315_457262636%2Fwall-139605315_19745