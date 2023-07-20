Волонтёры «Чистой Арктики» приводят в порядок территории вокруг Кольской сверхглубокой скважины

18 июля в Печенгском округе стартовали мероприятия масштабного экологического проекта «Чистая Арктика»: волонтёры уберут мусор в Никеле и его окрестностях.

В первый день они отправились по эколого-индустриальному туристическому маршруту «Шпиль555», а также к реке Колосйоки. В последующие дни активисты займутся уборкой Кольской сверхглубокой скважины. К участникам присоединятся вице-президент по экологии и промышленной безопасности ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев и руководитель проектного офиса общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Планируется, что в Никеле за 4 дня работы 15 активных добровольцев из Ангарска, Энгельса, Москвы, Новосибирска, Смоленска, Артёма и Хабаровска соберут твердые коммунальные отходы, металлолом, а также проведут планировочные работы по благоустройству территории вокруг скважины.

«Наши волонтёры уже проводили уборку возле устья скважины в августе 2022 года. Тогда площадку вместе с подъездной дорожкой освободили от строительного и бытового мусора, а затем засыпали песком. Но поддерживать порядок здесь необходимо постоянно – Кольская сверхглубокая останется в истории как очень значимое достижение советских, а затем и российских ученых. Это наследие нужно хранить», – рассказал Андрей Нагибин.

По словам Станислава Селезнева, «Норильский никель» первым поддержал «Чистую Арктику» – старт проекта три года назад был дан именно в Норильске: «Наша компания уделяет особое внимание вопросам не только развития арктических территорий, но и сохранения уникальной природы и биоразнообразия Арктики. Программа «Чистый Норильск», которая стартовала весной 2021 года, сейчас является частью «Чистой Арктики», мы совместно убираем территории от накопленных с советских времён отходов, «Норильский никель» также предоставляет специальную технику, необходимую при проведении таких работ. До 2030 года работы «Чистого Норильска» планируем очистить 24 млн квадратных метров территории, убрать 2 млн тонн отходов и демонтировать 500 зданий».

Отметил Станислав Селезнев и поддержку компанией волонтерских проектов. По его словам, компания гордится корпоративной волонтерской программой, одной из самых сильных в стране.

«Сейчас в ней участвует около 2 тысяч сотрудников, число вовлеченных постоянно растет, а мы их всячески поддерживаем», – добавил представитель Норникеля.

Третий сезон «Чистой Арктики» стартовал в День полярника, 21 июня, в Карелии. Затем волонтёры убирались в Жиганске (Якутия) – там активисты собрали свыше 26 тонн отходов: металла, валежника и пластика. В Мурманской области участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтеров «Арктика. Лёд тронулся» работали даже ночью на берегу Кольского залива, а в Печенге благоустроили места жительства солдат СВО – установили площадки по сбору ТКО. В городе Инта Республики Коми 48 волонтеров убрали территорию площадью почти в 0,5 гектара. Объём вывезенного мусора с такой небольшой площади тоже впечатляет – 95 тонн металлолома, обломков конструкций, шин, валежника. В Архангельской области активисты убирались на Мосеевом острове, островах Бревеннике и Кего, а также вместе с губернатором региона приводили в порядок Майский парк в Архангельске.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, цель проекта «Чистая Арктика» – очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием волонтеров не только из России, но и других стран.

За 2 сезона «Чистой Арктики» было очищено 110 гектаров арктической земли и убрано более 5000 тонн отходов. Участие в проекте приняли более 3000 тысяч волонтеров – уборка такой большой территории заняла у них 34232 часа.

Проект реализуется под патронажем Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты РФ и Росмолодежи. Акцию поддержали экологи, общественные и волонтёрские организации, учёные и главы субъектов.

Фото: https://gov-murman.ru