Волонтёры дарят летнее настроение

Сотрудники и волонтёры Центра добровольческих инициатив «Наше дело» в очередной раз посетили маленьких пациентов детской областной больницы, чтобы подарить им летнее настроение.

Мастер-класс по созданию фетровых игрушек в технике аппликации порадовал детей и их родителей. Ребята вспомнили замечательную сказку С.Я. Маршака «Кошкин дом», а затем приступили к работе. Каждый обзавелся особенным котёнком, а затем смастерили для них домики.

Как сообщает vk.com/murmanculture, встреча прошла в рамках волонтёрского библиотечного проекта «Читай, играй и выздоравливай!». Этот проект направлен на социокультурную реабилитацию детей, находящихся на длительном лечении. Чтение книг и творческие занятия помогают им отвлечься от больничных будней, развить воображение и творческие способности.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283946%2Fwall-139605315_30676