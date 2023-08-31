Волонтёры филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск завершили работы по благоустройству родника «Архейский»

Источник, расположенный между Мурманском и посёлком Мурмаши, пользуется популярностью у северян благодаря своему богатому составу микроэлементов в воде. Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис высоко оценила проведенную работу и поблагодарила добровольцев за помощь в ремонте беседки у родника.

Сотрудники «АтомЭнергоСбыта» заменили крышу беседки, покрасили фасад и очистили от мусора прилегающую территорию. Добровольцы продолжат следить за состоянием беседки на источнике «Архейский».

Как сообщает пресс-секретарь Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, волонтёрство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке президента и правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. Консолидация добровольческих инициатив позволяет достигать значимых результатов. Так, в рамках акции «От родника до океана» в 2022 году волонтёры проекта обустроили 10 родников от Мурманска до Умбы: соорудили к ним тропинки, крыши, лавочки и новые беседки, а также убрали и вывезли с территории вокруг более 200 мешков с мусором. Ещё 10 планируется благоустроить в этом году, и, конечно, «АтомЭнергоСбыт» примет активное участие в проекте.

Организаторами акции «От родника до океана» выступают региональный Единый волонтёрский центр и федеральный проект «Чистая Арктика». Идея «Чистой Арктики», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитанам ледоколов Дмитрию Лобусову и Геннадию Антохину. Этот волонтёрский проект объединяет общественность, научное сообщество, власть, бизнес и медийных личностей в борьбе за чистоту арктических территорий.

Фото предоставлено Филиалом «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.