Волонтёры из ММТП помогают мурманским медикам

Волонтёры Мурманского морского торгового порта в это непростое время стараются оказывать максимальную помощь тем, кто в ней нуждается - на этот раз помочь мурманским медикам. На своих личных автомобилях портовики доставляют медицинских работников к пациентам. На данный момент уже десять сотрудников ММТП регулярно совершают такие выезды. Еще несколько портовиков присоединятся к акции взаимопомощи в ближайшее время.

Как рассказала куратор волонтерского движения АО «ММТП» Виктория Ильина, на помощь медикам волонтёры из ММТП приходят в свободное от работы время. В день один волонтёр совершает до двадцати выездов, доставляя врачей на дом к северянам. При этом водители обязательно используют средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

«Это непростой труд. Но когда встал вопрос о том, что врачам необходимы дополнительные средства передвижения, наши волонтёры не раздумывали ни минуты. Многие, у кого есть личные автомобили, согласились поработать водителями», - рассказывает Виктория Ильина.

«Врачам сейчас особенно необходим транспорт. Если они будут ходить пешком – много ли пациентов за день смогут посетить? Поэтому я решил помочь. Сомнений не было никаких: помогать людям – это благородное дело!», - делится докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Сергей Борецкий.

Но и на этом помощь волонтеров АО «ММТП» в нынешней ситуации не заканчивается. С просьбой к ним обратились сотрудники Мурманской городской детской поликлиники № 4. В медицинском учреждении не хватает сотрудников, чтобы проводить регулярную термометрию посетителей. Портовики решили помочь и с этим. На сегодняшний день два волонтера дежурят в поликлинике посменно – Елена Петрова и Вероника Муртазина.

Напомним, волонтерское движение действует в АО «Мурманский морской торговый порт» с 2018 года. Добровольцы принимают участие в социальных проектах различной направленности. За это время волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, участвовали в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. В период пандемии волонтеры оказывали поддержку пожилым северянам в рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.