Волонтёры из Москвы и Мурманской области приняли участие в съёмках художественного фильма «Мой Север»

Московские и мурманские волонтёры приняли участие в съёмках художественного фильма «Мой Север» студии «Кинозавод», которые проходили в Кольском Заполярье.

Кинокартина в жанре мистической этно-драмы расскажет о любви, Севере, культуре и традициях народа саами.

Как сообщили представители студии, мурманские активисты помогали костюмерам и реквизиторам, курировали проезд автомобилей на площадке у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и выполняли ряд других задач.

Самой масштабной задачей для волонтёров стала подготовка к съёмке саамской ярмарки в Кильдинстрое. Ребята готовили локацию в течение двух дней, участвовали в самой съёмке, координировали более 150 актёров массовых сцен. В процессе волонтёры пообщались с представителями народа саами, узнали об их культуре, национальных играх, костюмах и традициях.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, участие в съёмках художественного полнометражного фильма стало уникальной возможностью для волонтёров получить опыт на практике. Активисты помогали подготовить операторское оборудование, работали с артистами и помогали режиссёру контролировать детали сценария.

Напомним, что режиссёр фильма Юлия Крылова была победителем первого конкурса грантов губернатора Мурманской области для молодых режиссёров в 2021 году. История проекта «Мой Север» началась ещё тогда, с короткометражного фильма, снятого с грантовой поддержкой.

Съёмки фильма продолжатся весной 2025 года в Ловозеро и Кандалакше, а в широкий прокат кинокартина выйдет в 2026 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/