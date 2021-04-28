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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 12:00

Волонтёры изготовят уникальные подарки ветеранам

В Мурманске Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» с 19 по 30 апреля проводит акцию «Подарок ветерану», приуроченную к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты городской штаба «Волонтёры победы» изготавливают креативные фоторамки, каждая из которых имеет индивидуальный дизайн. Планируется сделать 170 подарков ручной работы. В мае добровольцы вручат ветеранам фоторамки и поздравят с Днём Победы.

– «Подарок ветерану» - ежегодное мероприятие. Важно, что представители мурманской молодёжи заинтересованы в сохранении памяти об исторических событиях нашей Родины и проявляют активное участие в акции, – прокомментировала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Проведение данной акции - это не только поздравление ветеранов с главным праздником нашей страны, но и выражение признательности за их безграничный подвиг и неоценимый вклад в общую победу.

Напомним, что принять участие в акции могут мурманчане в возрасте от 14 до 35 лет.

 

 

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