Коллектив детского сада №38 посёлка Молочный принял участие в акции «Тепло для героя». В сборе вещей для военнослужащих участвовали около 70 человек.

Волонтёры «Капельки добра» детского сада №38 посёлка Молочный присоединились к акции «Тепло для героя» в поддержку солдат, которые в тяжелейших условиях отстаивают честь нашей страны в зоне проведения специальной военной операции.

«Для наших героев родители и педагоги связали и сшили тёплые вещи - носки и перчатки, рубашки и шарфы, которые обязательно пригодятся в сырую и холодную погоду. А самые маленькие участники акции раскрашивали открытки ко Дню защитника Отечества со словами поддержки и благодарности. Желаем нашим воинам скорейшего возращения домой с победой», - рассказала Светлана Иванова, заведующая детским садом №38.

10 февраля посылки с ценным грузом для наших героев доставлены в Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», скоро они будут отправлены в зону СВО.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/detskij-sad-38-posyolka-molochnyj-prinyal-uchastie-v-akcii-teplo-dlya-geroya