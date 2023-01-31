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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 17:00

«Волонтёры культуры»: более двух тысяч северян присоединилось к движению, реализуемому в рамках нацпроекта «Культура»

Движение «Волонтёры культуры» в Кольском Заполярье набирает обороты: уже более двух тысяч добровольцев региона поддержали программу, зарегистрировавшись на портале DOBRO.RU. Напомним, что эта инициатива – важная часть федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В 2022 году волонтёры культуры стали главной организаторской опорой и незаменимыми помощниками для профильных учреждений в более чем 800 мероприятиях. Ребята занимались сопровождением, аккредитацией и регистрацией участников, координировали рассадку и навигацию зрителей, выступали ведущими интерактивных площадок на крупнейших событиях культурной жизни Кольского Заполярья – форуме «КультАрктика», фестивалях «Беломорье» и «Териберка». Молодые северяне активно участвовали в организации и проведении губернаторских ёлок в 2022 году.

Каждый день добровольцы оказывают помощь музеям, библиотекам, театрам, домам и дворцам культуры. Ещё одно важное направление их работы – сохранение материального и нематериального культурного наследия, реализация творческих и социокультурных проектов, организация экскурсий, туристических маршрутов и культурных пространств в городах. Впрочем, география волонтерской деятельности не ограничивается Мурманской областью: молодые северяне неоднократно принимали участие в федеральных слетах и добровольческих активностях по всей стране, делились опытом с коллегами из других регионов и перенимали лучшие практики в своей сфере.

На сегодняшний день в Мурманской области на базе учреждений культуры и образования, а также некоммерческих организаций работает 30 волонтёрских центров в сфере культуры. Координирует работу добровольцев Мурманский областной Дворец Культуры имени С.М. Кирова. 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в октябре 2022 года при поддержке Дворца культуры волонтёры запустили новую рубрику о нематериальном культурном наследии Кольского Севера. В рубрике рассказывается о самых значимых объектах, собранные и зафиксированные в региональном реестре объектов нематериального культурного наследия Мурманской области. Ознакомиться с увлекательными фактами о национальных играх и костюмах, сказках и обрядах северных народов можно в группе движения в социальной сети «ВКонтакте» по хештегу #культурноенаследие51

Фото: https://vk.com/dobrokultura51?z=photo-23902826_457270852%2Fwall-211169741_448

 

 

Комментарии

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