«Волонтёры культуры» Кольского Заполярья помогут отреставрировать уникальные экспонаты библиотеки Свято-Никольского собора в Мурманске

Речь идёт о коллекции старопечатных книг богослужебного характера, датируемых концом XVI - началом XX веков. Некоторые бумажные экземпляры требуют восстановления, и в этом готовы помочь добровольцы.

Под руководством профессионалов волонтёры приступят к долгому и кропотливому процессу восстановления внешнего вида поврежденных изданий.

Например, специалисты отдела Мурманской областной научной библиотеки в рамках мастер-классов покажут, как правильно сохранять и обращаться с бумажными изданиями. Работа будет продолжена в течение всего года. Новые знаниями по уходу за старинными книгами помогут сохранить как можно дольше уникальных страниц истории.

Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» посетили собор в преддверии Всероссийского Дня заботы о памятниках истории и культуры. В рамках ознакомительной экскурсии руководитель епархиального Отдела культуры Мурманской епархии Тимофей Пискунов рассказал об истории, архитектуре и внутреннем наполнении храма. Здание первой Николаевской церкви было наскоро построено в осенью-зимой 1916 года. В ней служили священники с базировавшихся в Мурманске кораблей. В 1924 году церковь изъяли в пользу советской власти, которая использовала ее по-разному: то в качестве гимнастического зала для красноармейцев, то общежития сезонных рабочих. После войны верующие мурманчане приобрели частный дощато-засыпной домик и перестроили его в православный храм. Он служил почти сорок лет, до строительства нового кирпичного храма в 1986 году. Стены храма возводились вокруг старой церкви, которая оставалась действующей вплоть до окончания строительства. После она была разобрана. В 1989 году рядом возвели ещё один храм в честь святого Трифона Печенгского, который считается просветителем Кольского полуострова. На сегодняшний день Свято-Никольский кафедральный собор является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, федеральная акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Акция направлена на популяризацию бережного отношения с историко-культурному наследию страны. Ежегодно её организаторами выступают являются Министерство культуры Российской Федерации, Центр культурных стратегий и проектного управления, а также общественное движение «Волонтёры культуры».

Фото: https://gov-murman.ru