Волонтёры культуры Мурманской области примут участие в всероссийской акции «События немирной жизни»

С июня по сентябрь волонтёры культуры по всей стране присоединятся к федеральной акции «События немирной жизни». Цель акции, организованной Минкультом РФ – достоверно сохранить и передать молодежи историческую память о событиях и подвигах Великой Отечественной войны и других войн и конфликтов, затронувших регионы России.

В Мурманской области в рамках акции запланировано более 70 мероприятий по всему Кольскому полуострову. Организаторами мероприятий в регионе выступят образовательные организации, клубные учреждения, музеи и библиотеки при содействии волонтеров культуры. В рамках акции будут проводиться экскурсии и лекции об истории памятников военных лет, а также тематические субботники. Неравнодушные северяне смогут принять участие в восстановлении хронологии событий Великой Отечественной войны и созданию перечня объектов военной истории с занесением их на «Яндекс.Карты».

Как сообщает региональное Министерство культуры, ключевым событием в Мурманской области станет проведение летней молодёжной экспедиции «Тропою Героев Заполярья», которую запланировал отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Печенгского муниципального округа. В программе экспедиции – благоустройство памятников истории, расположенных на полуострове Рыбачий. Благодаря проведению экспедиции планируется обновление реестра памятников истории Печенгского муниципального округа с учетом новых благоустроенных объектов.

Фото: https://gov-murman.ru