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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 17:30

«Волонтёры культуры Заполярья» провели субботник в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры

«Волонтёры культуры Заполярья» присоединились к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры. Акция прошла на территории Мурманского областного художественного музея в формате субботника. Мероприятие было приурочено к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. 

Организатором акции в Заполярье выступило Министерство культуры Мурманской области.

Главное здание Мурманского областного художественного музея – объект культурного наследия регионального значения. Сотрудники музея провели для волонтеров экскурсию, где рассказали о его богатой истории.

К акции присоединились юные и взрослые добровольцы, в том числе волонтёрский отряд Мурманского морского торгового порта. Они убрали с территории музея снег и мусор.

«Важно, чтобы и дети присутствовали на таких мероприятиях, с ранних лет приучались к заботе о своём городе и объектах культурного наследия», – поделилась участница акции Наталья Горчакова. На субботник она пришла с дочкой, которая активно помогала в уборке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в России акция проходит с 17 по 25 апреля в рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура». Программа направлена на поддержку добровольческих движений в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов нашей страны.

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