Волонтёры ММТП и МБТ приняли участие в акции «Большой арктический субботник» в Териберке

1 июня сотрудники Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала НТК присоединились к масштабной экологической акции «Большой арктический субботник» в особо охраняемой природной территории «Природный парк «Териберка». В уборке территорий приняли участие более 300 северян – это и жители Мурманской области, и корпоративные волонтёры 20 предприятий региона.

Как сообщает Минприроды региона, за день было собрано более 700 строительных мешков мусора. Из них 40 мешков мусора собрали волонтёры МБТ и 67 мешков волонтёры ММТП.

«Териберка впечатляет и завораживает. И я не ожидала, что будет столько мусора - пластика и стекла. Здесь очень хрупкая природа и её надо оберегать и очищать. Такие масштабные субботники необходимы на заповедных территориях. Хочется своим примером привлечь внимание людей к экологической проблеме. И вот как раз здесь, на субботнике, собралось невероятное количество людей, которые хотят помочь и что-то сделать для нашего Севера», - отметила корпоративный волонтёр МБТ Александра Мельникова.

«Субботник был организован замечательно! А вот состояние Териберки, наоборот, очень огорчило – разбросано много мусора. И это дело рук человека. Поэтому хочется попросить всех, кто приезжает в это дивное место, бережнее относиться к природе, обязательно увозить с собой мусор», - отметила член волонтерского отряда ММТП Евгения Щербакова.

Экологическая акция проходила в формате соревнований. Волонтёров разбили на группы и закрепили за ними определенные секторы по уборке мусора, каждая группа фиксировала свои результаты на магнитной доске, чтобы потом можно было посчитать количество мешков у каждого волонтера и определить победителей в номинации «Герой труда». Также были номинации «Экосемья», «Юный помощник» и «Самая необычная находка».

Минприроды Мурманской области в торжественной обстановке вручило благодарственные письма в адрес ММТП и МБТ за участие в экологической акции.

Напомним, природный парк «Териберка» создан по постановлению правительства Мурманской области в 2021 году. Площадь территории парка 2418,5 га. Его назначение - сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Мурманской области (31 вид) и Красную книгу России (7 видов), а также регулирование потока туристов.

Субботник в Териберке проходит второй год подряд. Организаторами мероприятия являются Министерство природы Мурманской области совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ) и компанией «Северсталь».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254990%2Fwall-149919532_3932