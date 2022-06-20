Волонтёры ММТП откликнулись на призыв принять участие в акции «Сад памяти»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, акция с простым названием, но таким глубоким смыслом состоялась на прошедших выходных в Тайбольском лесничестве Кольского района. Мероприятие под названием «Сад памяти» проводится уже не в первый год. На этот раз в нем приняли участие порядка ста пятидесяти человек, в том числе тридцать волонтёров Мурманского морского торгового порта. К акции присоединились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, а также министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов и сотрудники Мурманского лесничества.

«Такие мероприятия, как «Сад памяти», позволяют внести весомый вклад в сохранение окружающей среды. Природа нашего региона в связи с климатическими особенностями требует особого внимания и заботы. Ведь потерять природные богатства можно за считанные минуты, а вот их восстановление требует большого количества времени и сил», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Дата проведения акции была выбрана не случайно - 18 июня 1942 года Мурманск пережил самый массированный авианалет фашистских бомбардировщиков, а тысячи жителей Мурманска лишились крова. Однако несмотря на это город-герой не только выстоял, но и дал отпор врагу. В память о подвиге северян и было решено высадить «Сад памяти».

«Волонтёры ММТП сразу откликнулись на призыв принять участие в акции «Сад памяти», которая вновь объединила большое число неравнодушных людей. Мы в бесконечном долгу перед теми, кто защищал нашу Родину, и просто обязаны сохранить мир и окружающую среду для будущих поколений. Саженцы, высаженные в рамках этой акции, будут тянутся к мирному и чистому небу, навсегда сохраняя память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны», - отметила координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

В общей сложности участники акции высадили тысячу двести саженцев сосны. Именно она как нельзя лучше приживается в лесах, расположенных в суровом заполярном климате.

Организаторами региональной акции стали Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Волонтёры АО «ММТП» выразили ведомству огромную благодарность за организацию: необходимый инвентарь, питание, а также трансфер.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248973%2Falbum-149919532_284716014