Волонтёры ММТП передали подарки в Мурманский дом-интернат престарелых и инвалидов

С каждым днём все ближе становится один из самых любимых семейных праздников – Новый год. Волонтёры АО «Мурманский морской торговый порт» решили, что праздник должны почувствовать как можно больше людей, и подготовили подарки для подопечных Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На собранные работниками укрупненных комплексных бригад №1 и №30, инженерно-технических служб и складской группы грузового района №1 средства они приобрели то, что необходимо постояльцам дома-интерната, в том числе, специализированное кресло.

«Мурманские портовики оказывают шефскую помощь различным организациям нашего города. В этом году мы решили сделать новогодние подарки людям в возрасте, которым необходимы внимание и участие», - отметила активный участник волонтерского движения АО «ММТП» начальник складской группы грузового района №1 Наталья Коробкина.

Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов – второе по величине учреждение социального обслуживания, предоставляющее услуги в стационарной форме, в Мурманской области. Оно создано в 1990 году для оказания социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам и необходимого ухода в зависимости от состояния их здоровья. В Мурманском доме интернате для престарелых и инвалидов постоянно проживает порядка 241 человек.

«На протяжении многих лет Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов активно сотрудничает с различными с государственными учреждениями Мурманской области, молодежными объединениями, творческими коллективами, общественными и волонтерскими организациями. Мы очень рады и благодарны, что нашим другом и партнером является Мурманский морской торговый порт», - отметила и.о. директора Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Мария Долгова.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время активистам удалось принять участие во множестве благотворительных акций. Портовики-волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, оказывали помощь малообеспеченным семьям, а также некоммерческим организациям, в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтёры АО «ММТП» оказывали поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозили врачей к пациентам и проводили термометрию в медицинских учреждениях. В числе наиболее значимых акций, в которых приняли участие волонтеры АО «ММТП», - праздник спорта и добра «Слушай сердцем», подготовка и проведение праздничных вечеров для ветеранов порта, поздравление ветеранов-портовиков с юбилеями на дому, участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и др. Совсем недавно представители предприятия приняли участие в акции «От родника до океана», в рамках которой шестьдесят волонтёров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми привели в порядок один из родников в Мурманске, а также - в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня». В 2022 году волонтеры АО «ММТП» были отмечены по итогам второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250492%2Fwall-149919532_2892