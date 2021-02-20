Волонтёры ММТП поздравили с 85-летним юбилеем ветерана-портовика

Члены волонтёрского движения поздравили с юбилеем Александра Ивановича Куринского. 11 февраля ему исполнилось 85 лет. Волонтёры вместе с ним вспомнили, что было на предприятии почти тридцать лет назад, а также подарили ему памятные подарки, цветы и поблагодарили за честный труд.

Александр Иванович пришёл работать в Мурманский морской торговый порт в 1957 году, сразу после службы в вооруженных силах. Молодому человеку выделили общежитие, где он не только жил, но и учился.

«В самом начале своей карьеры, когда ещё работал на втором грузовом районе, жил в общежитие. Как сейчас помню - на 5-ом этаже в 95-й комнате. А ниже этажом был учебно-курсовой комбинат. Как же не воспользоваться такой возможностью, чтобы не пойти и не отучиться! И я записался на курсы. В тапочках ходил - спускался этажом ниже и учился. И так восемь месяцев без отрыва от производства», - вспоминает Александр Куринский.

Всего за год юноша изучил всю технику и уже мог работать как на манипуляторах, так и на кранах. Был докером первого класса. А последние двадцать семь лет трудился преимущественно на кране - знал свою работу от и до, мог провести самые точные манипуляции.

«Работа это чисто мужская! Хорошая, физическая, тяжёлая работа! Но денежная», - с гордостью говорит юбиляр.

Он до сих пор жалеет, что рано ушёл на пенсию - в 1991 году. Общий стаж работы Александра Ивановича составил тридцать четыре года, которые он вспоминает с исключительной теплотой. Этот настоящий, порядочный и трудолюбивый человек признаётся - Мурманский морской торговый порт для него стал семьей. «Если бы вернуть все назад», - золотой нитью через весь разговор проходила мысль портовика. Ведь бывших портовиков не бывает.