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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 13:30

Волонтёры ММТП приняли участие в экосубботнике на Ура-Губе

Представители Волонтёрского отряда АО «ММТП» приняли участие в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня», который был организован Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Всего в мероприятии приняли участие более 20 человек, в том числе сотрудники министерства и представители различных волонтёрских движений и организаций: АО «ММТП», Молодёжки ОНФ, МОЭСК. Как сообщили организаторы, по итогам акции было вывезено около семи кубометров мусора.

«Активисты Волонтёрского отряда АО «ММТП»» регулярно участвуют в социально значимых акциях. На этот раз восемь работников порта в свой выходной день помогали наводить порядок в лесной полосе рядом с известным всем жителям нашего края северным пляжем на реке Ура-Губа. Мусора там, конечно, много. Но тем радостнее было видеть, что какую-то его часть мы убрали. Мы призываем всех мурманчан и гостей региона, которые привыкли отдыхать в таких чудесных местах, сохранять чистоту и очарование этих мест!», - сказала активист отряда, начальник грузового склада грузового района № 2 АО «ММТП» Елена Малашевская.

Как отметили организаторы, акция проводилась в рамках борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях реализации дополнительных мер по предупреждению возникновения ЧС, усилению мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов собственности от угрозы перехода на них природных пожаров (загораний), пропаганде бережного отношения среди местного населения к лесным угодьям. Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области поблагодарило всех участников субботника.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249350%2Fwall-149919532_2651

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