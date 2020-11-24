Волонтёры ММТП стали победителями конкурса «Чемпионы добрых дел»

В Москве определили победителей Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел – 2020». Мурманский морской торговый порт получил награду в номинации «Герой из бизнеса», которая введена в этом году впервые. Церемония проводилась в онлайн-режиме. Вручать награду и сказать слова благодарности портовикам на сцену вышла российская телеведущая Мария Шарапова. Во время онлайн-трансляции куратор волонтерского движения АО «ММТП» Виктория Ильина отметила, что признательна всем портовикам-волонтёрам, которые каждый день совершают маленький подвиг.

«Очень приятно получить такую высокую оценку деятельности наших волонтеров. Они активно участвую в социальных проектах, а также экологических, патриотических и благотворительных акциях. Мы очень надеемся, что наш положительный опыт даст дополнительный импульс развитию волонтёрства», - поделилась Виктория Ильина.

В конкурсе «Чемпионы добрых дел – 2020» оценивались добровольческие проекты, которые реализуются в компаниях год или более. Его главная цель – обобщить опыт корпоративного волонтёрства в России, обсудить возможные пути развития и укрепление партнерства между бизнесом, обществом и властью в рамках корпоративных программ. Участники конкурса – крупные российские и зарубежные компании. Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтёрства организован, чтобы выявить передовой опыт и наиболее успешные модели корпоративного волонтёрства.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время удалось принять участие во множестве благотворительных акций, портовики-волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтеры ММТП оказывают поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозят врачей к пациентам и проводят термометрию в медицинских учреждениях.