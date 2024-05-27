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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 15:15

Волонтёры Мурманского морского торгового порта НТК продолжают шефство над родником Фадеев ручей

На прошедших выходных в Мурманской области отпраздновали 86 лет со дня образования региона. В рамках празднования Мурманск стал площадкой для трёхдневного форума «КультАрктика».

Сотрудники ММТП и МБТ НТК приняли участие в передвижной секции деловой программы форума - «Корпоративное волонтёрство и волонтёры культуры Арктики», модератором которого выступил Единый волонтёрский центр Мурманской области.

Задача секции: участие волонтёров культуры и бизнес-сообщества в реализации региональных социокультурных проектов. Экспертные сессии проводились в выездном формате –для этого экскурсионный маршрут выстроили по культурным и природным объектам Мурманска и Кольского района. Участники форума сделали остановку на роднике Фадеев ручей, который на протяжении двух лет приводят в порядок волонтёры Мурманского морского торгового порта НТК. Этот родник является местом притяжения местных жителей. Каждый день сюда приезжают мурманчане, чтобы набрать вкусную воду.

«В рамках шефства над родником мы ежегодно проверяем в Центре гигиены и эпидемиологии качество воды на пригодность. Здесь установлена табличка с QR-кодом, пройдя по которому можно узнать о составе воды», - отметила руководитель волонтерского движения Мурманского морского торгового порта Виктория Ильина.

Участники фестиваля оценили вклад портовиков, и попробовали на вкус ту самую воду, ради которой сюда приезжают местные жители со всех уголков Мурманска. К слову, накануне фестиваля волонтёры ММТП НТК провели субботник, очистив территорию родника от мусора.

Напомним, два года назад портовики облагородили территорию вокруг источника Фадеев ручей, сделав забор воды для северян удобным и комфортным: были поставлены скамейки и стол, а также установлен удобный мост. Вся работа была проведена в рамках проекта «От родника до океана». В этом году Мурманский морской торговый порт примет в нём участие уже в третий раз.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254878%2Fwall-149919532_3907

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