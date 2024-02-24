Волонтёры Мурманской области отправились на всемирный фестиваль молодёжи

30 добровольцев из Мурманской области будут оказывать помощь организаторам всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить с 1 по 7 марта в «Сириусе».

«Это представители молодёжных движений, «серебряные волонтёры» и просто опытные добровольцы, которые регистрировались на сайте фестиваля и проходили обучение. Волонтёры – это люди, которые раньше всех приезжают и позже уезжают с площадок мероприятий. Без их помощи никуда. Абсолютно уверена, что наша команда достойно представит Мурманскую область на главном молодёжном событии страны. Удачи, ребята!», – прокомментировала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

От Мурманской области сформирован итоговый состав волонтёрского корпуса, а все кандидаты распределятся по 15 функциональным направлениям. Встречать, размещать, помогать, направлять и создавать атмосферу, чтобы сделать всемирный фестиваль молодёжи незабываемым и познакомить каждого гостя с открытостью нашей страны.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, всемирный фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое проводится по Указу Президента России Владимира Путина.

Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Фото: https://gov-murman.ru