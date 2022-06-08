Волонтёры Мурманской области представят регион на форуме добровольцев Северо-Западного федерального округа

Представители Мурманской области примут участие в форуме добровольцев Северо-Западного федерального округа, который пройдёт с 21 по 24 июня в Архангельске. Регион представит делегация из 18 волонтёров.

Для участников подготовлена насыщенная программа. В первый день гостей ждет торжественное открытие, экскурсии и культурные мероприятия. В рамках второго дня запланированы пленарное заседание и образовательные программы. В заключительный день форума пройдёт TED-лекция и полезная программа.

Форум соберёт на своей площадке 200 инициативных, целеустремленных и неравнодушных представителей добровольческих и волонтёрских организаций. Они смогут развить универсальные навыки, а также обменяются опытом с участниками из других регионов и получат полезные контакты.

Окружные форумы добровольцев реализуются в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Подобные мероприятия проводятся во всех федеральных округах, участниками которых каждый год становятся порядка 1,5 тысячи человек. Целью проведения форумов является развитие добровольческой деятельности, вовлечение граждан и создание условий для их саморазвития по средствам участия в волонтёрской деятельности, а также формирование практических навыков у действующих представителей добровольческого сообщества, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-172058970_1876?z=photo-98959944_457254083%2Fwall-172058970_1876