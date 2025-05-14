Волонтёры Мурманской области приняли участие в праздновании Дня Победы в Москве

Волонтёры Победы из Мурманской области стали частью масштабных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве. Они приняли участие в сопровождении Парада Победы на Красной площади и закрытии всероссийского слёта «Послы Победы. Москва».

В составе группы из 300 добровольцев на Красной площади работали представители Мурманского отделения «Волонтёров Победы» – Сергей Михеев, Татьяна Визжачая, Юлия Ушакова, Елизавета Розаева и Дарья Акишина. Они помогали на контрольно-пропускных пунктах, трибунах и сопровождали ветеранов. Вечером мурманские волонтёры вместе с другими участниками слёта зажгли огненную картину в форме ордена Великой Отечественной войны у Музея Победы.

«Наша семья – часть истории страны, а я стала частью истории празднования 80-летия Великой Победы! Для меня стать «Послом Победы» – это особая честь и высокая ответственность перед страной, историческим наследием и сохранением памяти поколений. От сопричастности к сопровождению такого масштабного события просто захватывает дух!», – поделилась Юлия Ушакова.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, благодаря плану «На Севере – жить!» и личной инициативе губернатора Мурманской области, добровольчество в регионе активно развивается, в том числе за счёт поддержки участия в мероприятиях различного уровня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/