Волонтёры Мурманской области завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону и ДНР

Адресная помощь жителям Донбасса, погрузка и отправка гуманитарной помощи бойцам и населению, а также благоустройство целого села. Такую работу выполняли участники гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта из Мурманской области и Санкт-Петербурга. Около 30 волонтёров две недели трудились в Ростовской области и Донецкой Народной Республике.

«В состав сводной группы гуммиссии вошли 17 волонтёров Мурманской области. Это ребята из Молодёжки Народного фронта, студенты арктического университета, индустриального и педагогического колледжей, представители Центра «Воин» и сотрудники службы судебных приставов. Вместе команда проделала колоссальный объём работы, которая была разделена на два этапа: ростовский и донецкий. Только в Ростове-на-Дону мы подготовили к выдаче 45 автомобилей, разгрузили 20 тонн продукции и собрали более 100 дополнительного оборудования для БПЛА», – рассказал координатор Молодёжки Народного фронта в Мурманской области Дмитрий Митин.

В Донецкой Народной Республике участники гуманитарной миссии также работали на складе. Они сформировали и загрузили свыше 800 гигиенических и продуктовых наборов для населения.

Кроме этого, волонтеры оказали адресную помощь шести пенсионерам и маломобильным жителям республики – привели в порядок дома, придомовые территории и участки.

«Ребята очень хорошо трудились – добросовестно, не для галочки, с пониманием и любовью к земле. Спасибо большое! Очень порадовали. Теперь у меня во дворе порядок, а то я сама убраться не могу», – поделилась одна из местных жительниц.

Участники гуманитарной миссии продолжили благоустройство села Новопетриковка. Здесь команда Молодёжки Народного фронта работает уже несколько месяцев. В этот раз волонтеры помогли подготовить здания и участки для двух пунктов временного размещения, привели в порядок сельсовет и территорию села.

Помимо работы, участники гуманитарной миссии прошли обучение основам первой помощи, а также познакомились с историей и памятными местами Донбасса. Ребята посетили могилы первого главы ДНР Александра Захарченко, защитников и волонтёров, а также мемориальный комплекс «Саур-Могила».

Фото: https://disk.yandex.ru/d/Cx6pc0WwLQtqqg