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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 10:45

Волонтёры общественного проекта «Чистая Арктика» встретятся в Мурманске

Создание комфортной городской среды, развитие арктического туризма, использование современных технологий в Арктике и другие темы обсудят участники деловой программы второго форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся», который состоится в Мурманске с 22 по 25 июня в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд «Росконгресс».

Волонтёры примут участие в арктической ночной уборке на территории Абрам-Мыса и подъёме затопленного судна, акциях «Вода России» и «Сад памяти», нарисуют памятный мурал на Ледовом дворце Мурманска. Кроме того, участники посетят мастер-классы от МЧС, посвящённые альпинизму, оказанию первой помощи при ДТП и на открытой воде, а также водолазному делу и выживанию в природной среде. Добровольцы смогут проверить себя в ходе популярной командной спортивной игры — «Гонки героев Чистой Арктики».

Культурная часть программы форума-фестиваля включает посещение «Поезда Победы», просмотр фильма «Нюрнберг» и творческую встречу с создателями этой картины, а также технические туры на арктические предприятия: «Атомфлот», будущий транспортный узел Северного морского пути «Лавна» и «СУЭК».

Участниками мероприятия станут волонтёры общественного проекта «Чистая Арктика», в качестве спикеров выступят представители федеральных и региональных органов власти, законодательных органов, главы субъектов Арктической зоны Российской Федерации, а также эксперты из экологических и природоохранных организаций.

Организатор второго форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся» — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Мурманской области и АНО «Чистая Арктика».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, первый Всероссийский форум-фестиваль волонтёров «Арктика. Лёд тронулся» состоялся 16–18 августа 2022 года в городе Усинске Республики Коми. В форуме приняли участие волонтёры из всех субъектов Российской Федерации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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