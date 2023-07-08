Волонтёры очистили и обустроили территорию у родника в Кандалакшском районе

В рамках акции «От родника до океана» Единого волонтёрского центра Мурманской области добровольцы провели серию уборок и полностью обустроили зону для набора воды на роднике у горы Волосяная в Кандалакшском районе.

Запущенная в 2022 году акция «От родника до океана» по благоустройству родников Единого волонтёрского центра Мурманской области продолжается. 7 июля в Кандалакшском районе открыли после обновлений родник рядом с горой Волосяная. Источник находится на 7-м километре автодороги «Кандалакша-Умба» и пользуется популярностью не только у местных жителей, но и туристов. Волонтёры компании «ТГК-1» в течение месяца проводили там масштабные работы: убрали территорию, сделали навес над источником, покрасили старую беседку, установили новый настил и обустроили удобный спуск с дороги. Это уже второй родник, который обновлён силами волонтёров «ТГК-1» в рамках акции.

«Наши сотрудники неравнодушно относятся к территории, где проживают. Постоянно участвуем в экологических акциях по уборке территорий, вывозу мусора, расчистке берегов рек, и поэтому с радостью приняли предложение благоустроить самый популярный родник у нас в Кандалакше. Мы сами часто им пользуемся», – сказал главный инженер каскада Нивских ГЭС Александр Семёнов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в проекте Единого волонтёрского центра принимают участие 250 добровольцев, которые приводят в порядок 12 родников.

«Мы рады инициативам наших корпоративных волонтёрских групп, которые вне заявленных нами мест выбирают для обустройства новые родники. Надеемся, что такими небольшими шагами мы придём к тому, что все 70 родников Мурманской области станут удобными для людей», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Благодаря проекту «От родника до океана» в Мурманской области компании и неравнодушные северяне уже помогли обустроить 10 родников от Мурманска до Умбы. Этим летом благоустройство территорий источников продолжится.

Единый волонтёрский центр приглашает северян присоединиться к акции. По вопросам участия компаний и коллективов в проекте можно обращаться по телефону +7 (909) 562-51-30.

Фото: https://gov-murman.ru